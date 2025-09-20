Comparativa de precios de gasolina y diésel: sábado en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:14
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Los Realejos ofrece este combustible a 1,028€ por litro en Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, en el municipio de Güímar.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 20 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,974€ por litro en la estación de servicio Disa Las Chumberas, ubicada en Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,974 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
Gasolina 98
-
1
1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
2
1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
3
1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
Gasoil
-
1
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
5
0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
Gasoil Premium
-
1
1,028 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
2
1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
4
1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
5
1,139 € Shell Arona (Autopista Tf-1 Km 65,5, Arona)
