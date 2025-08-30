Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Comparativa de precios de gasolina y diésel: sábado en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:14

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 30 de agosto de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Taco ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,979 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,979 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Gasolina 98

  1. 1

    1,096 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  2. 2

    1,096 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)

  3. 3

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  4. 4

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  5. 5

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,979 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  4. 4

    0,979 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)

  5. 5

    0,979 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  4. 4

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  5. 5

    1,106 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Buscador por municipios

