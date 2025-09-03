Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Comparativa de precios de gasolina y diésel: miércoles en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:14

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 3 de septiembre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,965€ por litro en la estación de servicio Disa El Mayorazgo, ubicada en Calle Jesus Hernandez Guzman, 12.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Disa El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife, Calle Jesus Hernandez Guzman, 12 donde está disponible a 0,965€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,965 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,965 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,965 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)

  5. 5

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,109 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,115 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,965 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,965 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,965 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)

  5. 5

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,075 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,075 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

