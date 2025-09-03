Comparativa de precios de gasolina y diésel: miércoles en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:14
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 3 de septiembre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,965€ por litro en la estación de servicio Disa El Mayorazgo, ubicada en Calle Jesus Hernandez Guzman, 12.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Disa El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife, Calle Jesus Hernandez Guzman, 12 donde está disponible a 0,965€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,965 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
0,965 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,965 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)
-
5
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
Gasolina 98
-
1
1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
3
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
1,109 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,115 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)
Gasoil
-
1
0,965 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
0,965 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,965 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)
-
5
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
Gasoil Premium
-
1
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
2
0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
3
1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,075 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,075 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)
