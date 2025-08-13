Comparativa de precios de gasolina y diésel: miércoles en Santa Cruz de Tenerife

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,059€ por litro en Calle Filipinas, 9, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,979€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 13 de agosto de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Disa El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife, Calle Jesus Hernandez Guzman, 12 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,975 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,975 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,975 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,979 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasolina 98

  1. 1

    1,059 € Cepsa (Calle Filipinas, 9, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    1,099 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,975 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,975 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,979 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,979 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    1,008 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,085 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,085 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

