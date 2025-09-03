Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Comparativa de precios de gasolina y diésel: miércoles en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:10

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,069€ por litro en Calle Hiedra, 3, en el municipio de Agüimes.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 3 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,950€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,950€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,950 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  5. 5

    0,979 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,069 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)

  2. 2

    1,105 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  3. 3

    1,139 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

  4. 4

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  5. 5

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

Gasoil

  1. 1

    0,950 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,099 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

  3. 3

    1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)

  4. 4

    1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,149 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio)

