Comparativa de precios de gasolina y diésel: miércoles en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 20 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Disa Costa Calma ofrece este combustible a 1,045€ por litro en Gral. Jandia Km 64,5, Pájara.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Escaleritas, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Plaza Hermanos Millares, S/n, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 3 0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 4 0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 5 0,947 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,099 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 2 1,104 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,104 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 5 1,149 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)

Gasoil 1 0,945 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 3 0,945 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 4 0,945 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 5 0,945 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,045 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara) 2 1,045 € Disa El Caracol (Carretera Carretera General De Tarajalejo Km. 16, Tuineje) 3 1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 4 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 5 1,089 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)