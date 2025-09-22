Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Comparativa de precios de gasolina y diésel: lunes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:14

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, lunes, 22 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,915€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,915€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, en el municipio de San Miguel de Abona.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

Gasolina 98

  1. 1

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  3. 3

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

Gasoil

  1. 1

    0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  4. 4

    1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  5. 5

    1,155 € Cepsa (C/ La Campana, S/n (ctra. Gral. Del Sur Km 4), El Rosario)

