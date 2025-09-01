Comparativa de precios de gasolina y diésel: lunes en Las Palmas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:10

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,094€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 1 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,965 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,965 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes) 4 0,965 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes) 5 0,965 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife) 3 1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

Gasoil 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,959 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes) 4 0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes) 5 0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 3 1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje) 5 1,149 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua)