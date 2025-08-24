Comparativa de precios de gasolina y diésel: domingo en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Domingo, 24 de agosto 2025, 07:14 Comenta Compartir

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Los Realejos ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 24 de agosto de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,915€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,914€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,915 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona) 3 0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 4 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98 1 1,096 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos) 2 1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 5 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil 1 0,914 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,914 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona) 3 0,914 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 4 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium 1 1,096 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 2 1,125 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,125 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,125 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife) 5 1,129 € Repsol (Autovia Tf-1 Km. 36,5, Fasnia)