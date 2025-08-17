Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 17 de agosto de 2025

Comparativa de precios de gasolina y diésel: domingo en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:14

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,925€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,118€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Calle Filipinas, 9, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 17 de agosto de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,925€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,925 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,925 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98

  1. 1

    1,075 € Cepsa (Calle Filipinas, 9, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,925 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,925 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,118 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    1,129 € Repsol (Autovia Tf-1 Km. 36,5, Fasnia)

  3. 3

    1,129 € Repsol (Autovia Tf-1 Km. 36,5, El Paso)

  4. 4

    1,139 € Disa Las Chafiras (Carretera Carretea General A Las Galletas-chafiras Km. S/n, San Miguel de Abona)

  5. 5

    1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Buscador por municipios

