Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 24 de agosto de 2025

Comparativa de precios de gasolina y diésel: domingo en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio H2exagon Escaleritas, ofrece este combustible a 1,169€ por litro en Avenida De Escaleritas, 112, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 24 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  4. 4

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  3. 3

    0,945 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  4. 4

    0,945 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,945 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)

  4. 4

    1,149 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)

  5. 5

    1,149 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

