El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, en una comisión del Parlamento de Canarias.

Comisión parlamentaria, en directo: Agricultura aborda el uso de robótica y la IA para el control de plagas

El consejero Narvay Quintero detalla además las medidas para reforzar los puntos fronterizos

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:52

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, responde en comisión parlamentaria a preguntas sobre el proyecto piloto de control de plagas mediante robótica e inteligencia artificial y las medidas de refuerzo de los puntos de inspección fronterizos que deberían adoptarse para evitar plagas como la filoxera, entre otras cuestiones.

