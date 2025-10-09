Comisión parlamentaria, en directo: Agricultura aborda el uso de robótica y la IA para el control de plagas El consejero Narvay Quintero detalla además las medidas para reforzar los puntos fronterizos

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, responde en comisión parlamentaria a preguntas sobre el proyecto piloto de control de plagas mediante robótica e inteligencia artificial y las medidas de refuerzo de los puntos de inspección fronterizos que deberían adoptarse para evitar plagas como la filoxera, entre otras cuestiones.

