Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 15 de septiembre de 2025
El interior de un centro de datos de Google. EFE

El colapso de la red pone en riesgo 58.000 millones de euros de inversión en centros de datos

Madrid y Barcelona lideran este negocio pero las trabas administrativas y el desafío energético amenazan un sector estratégico para España

José A. González
Cristina Cándido

José A. González y Cristina Cándido

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:08

España se ha convertido en el destino de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Microsoft, Google,Oracle, IBM, Meta y Kyndryl, entre otras, han 'anclado' ... su nube en suelo nacional. Estas compañías hiperescalares -así se denominan en el argot del sector- han elegido la Península Ibérica para establecer sus fuertes para dar vida a la inteligencia artificial y demás servicios 'cloud'. La situación estratégica del país, el bajo coste del metro cuadrado industrial y un mix energético 'verde' son la carta de presentación atractiva para estos gigantes. Sin embargo, esta carta de presentación se esta volviendo en contra de España.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  2. 2 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  3. 3 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  4. 4 El presupuesto de 2026 se perfila con recortes: 28 millones menos de ingresos y 40, de gastos
  5. 5 De 2 a 29 estudios en seis años: el sector del videojuego se consolida
  6. 6 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  7. 7 Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife
  8. 8 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable
  9. 9 Aprender lo máximo para curar con lo mínimo: «Los gestos son los mismos, nos falta material y personal»
  10. 10 Un hombre de 38 años herido por una agresión con arma blanca en La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El colapso de la red pone en riesgo 58.000 millones de euros de inversión en centros de datos

El colapso de la red pone en riesgo 58.000 millones de euros de inversión en centros de datos