Cerdos ibéricos comiendo bellota de encinas en una dehesa del Valle de Los Pedroches EFE

China golpea al cerdo español con aranceles del 20% para ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas europeas

El Gobierno apela a la vía del diálogo y se abre a ayudar al sector después de que Pekín haya anunciado tasas de hasta el 62,4% a este tipo de productos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:22

Otra guerra comercial se abre para Europa y España. Los afectados en esta ocasión son los productos cárnicos y el enemigo, China. El Ministerio de ... Comercio del gigante asiático anunció este viernes que impondrá desde el próximo miércoles aranceles temporales de hasta un 62,4% sobre esta mercancía procedente de la UE y afectará, en mayor o menor medida, a empresas nacionales como ElPozo, Campofrío o Sánchez Romero Carvajal con tasas que rondarán el 20%. Quedan fuera de esta represalia el jamón ibérico y el resto de embutidos.

