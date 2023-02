Castilla rechaza el sistema 'tax free' de Canarias y confía en poder cambiarlo tras las elecciones

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, fue ayer contundente a la hora de rechazar el sistema de 'tax free' ideado por la Agencia Tributaria Canaria -dependiente de Román Rodríguez- para devolver a los turistas de terceros países (incluidos los británicos tras el 'brexit') el IGIC en las compras que realicen en los comercios de las islas.

Este sistema, criticado por los grandes y pequeños comerciantes de las islas al entender que está condenado al fracaso por las dificultades y limitaciones que acarrea al turista, se pondrá en marcha el próximo lunes tras más de dos años de retraso.

LAS CLAVES DEL SISTEMA Mínimo El modelo de 'tax free' canario fija un mínimo de compra que oscila entre los 380 y los 816 euros.

Trámite El comercio descargará el documento de reembolso (DER) de la web de la hacienda canaria y cumplimentará.

Dificultad Se le hará llegar al turista por medios telemáticos que lo validará en los kioskos de puertos y aeropuertos.

Validación Lo tendrá que validar en las tres horas previas a su salida y recibirá el dinero en los seis meses posteriores.

Castilla entiende, al igual que el sector comercial, que el sistema no va a funcionar. De ahí que ayer mostró su confianza en que después de las elecciones se pueda modificar. «Lo único que me queda es esperar a ver los resultados del sistema para luego, con ellos, tener más argumentos de peso para cambiarlo», indicó la consejera (de ASG) que dejó entrever la pelea que ha tenido con sus socios de gobierno y en concreto con el equipo de Román Rodríguez (NC) a cuenta del 'tax free'.

El objetivo de Castilla es poder implementar en las islas el mismo sistema que en el resto del Estado, el DIVA, que está considerado como un sistema abierto al permitir al viajero decidir si la devolución del IGIC la tramita a través de la Agencia Tributaria o bien, mediante los grandes operadores, que en Canarias han quedado fuera. La consejera quiere que en las islas exista el mismo modelo que en el resto del mundo. «Yo creo que es mejor el sistema abierto y estoy a favor de los argumentos de los empresarios y del tejido comercial de las islas pero la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria lo entienden de otra manera», manifestó Castilla que advirtió que mientras esté en el Gobierno va a tratar de que el sistema cambie. « Espero la complicidad del resto de los grupos parlamentarios que así opinan para intentar conseguirlo y ver qué pasa después de las elecciones», indicó Castilla durante las preguntas efectuadas en comisión parlamanentaria por el diputado de CC, José Alberto Díaz-Estebánez.

Díaz-Estébanez (CC): «El único objetivo es recaudar»

Este acusó a Castilla de que sus socios de gobierno «la ninguneban», puesto que sus tesis sobre el sistema 'tax free' habían quedado diluidas y se había impuesto el criterio de Hacienda. «Que sus propios socios de gobierno le pongan palos en la rueda no me sorprende y no me importaría si no fuera por las consecuencias para las ciudadanos y los sectores productivos de Canarias«, le espetó Díaz-Estebánez, que aseguró que el único objetivo del sistema ideado en Canarias -solo existe en Colombia y Tailandia- es recaudar. En su opinión, sobre la base de complicar al turista el trámite lo que consigue la Agencia Tributaria Canaria es quedarse con todo aquello que no se devuelve porque el visitante no hace la petición de devolución.

«La excusa de hacerlo directamente es que el turista perciba el cien por cien de la devolución cuando en realidad esconden el intento de no quedarse con lo solicitado a base de complicarle la gestión al turista», señaló Díaz-Estebánez, que dejó claro que es falso decir que no habrá comisiones para el turista. La propia norma recoge que del importe de la devolución se minorará el de las posibles comisiones que exijan las entidades bancarias.

Castilla se defendió y dijo que «no se la ninguneaba» pero que dentro del Gobierno había distintos postulados. «Mi posición es clara y no soy sospechosa de apoyar que el turista sera un objeto de recaudación como evidencia mi rechazo a la ecotasa», concluyó la consejera.

Canarias acudirá a la ITB de Berlín a animar al turismo alemán La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, indicó ayer que el archipiélago asistirá de nuevo este año, tras la pandemia, de forma presencial a la feria internacional de turismo de Berlín, la ITB, de cara a animar al mercado germano, que es junto a los nórdicos el único que no se ha recuperado de la caída que registró durante la covid. «Canarias va a ir a la ITB y va a hacer un esfuerzo por dinamizar un mercado que es fundamental para las islas», manifestó la consejera a preguntas del diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, en comisión parlamentaria. La ITB se celebrará en marzo y las islas acudirán con el mismo estand que se utilizó en la feria de Madrid, Fitur, según informó Castilla. De la Puente apuntó que para este verano hay programadas 45.000 plazas de avión menos con Alemania que en 2019. A aunque la consejera reconoció que el mercado alemán va más lento que otros emisores en la recuperación al ser «más conservador» y tener cerca la guerra de Ucranía, apuntó que la tendencia es creciente. En este sentido, Castilla destacó que aún existen muchas ganas de viajar y que los turistas cuando decidan hacerlo opta por Canarias. «Quieren venir aquí», destacó Castilla. En este punto, resaltó que, a pesar de la inflación, el gasto turístico aumento en 2022 un 16,5%. «La tendencia es que nos vamos a mantener», señaló. Finalmente y cuestionada por las medidas que se van a tomar para fomentar el turismo internacional en la isla de La Palma, Castilla destacó que, según las conversaciones mantenidas con aerolíneas y turoperadores, el problema fundamental es la plaza de camas alojativas. Así todo, dijo que se trabajará por fomentar las conexiones aéreas con la isla de La Palma.