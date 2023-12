Los canarios se rascan el bolsillo pero no se privarán de caprichos en la mesa esta Navidad

La inflación puede encarecer este año la cena de Navidad y de Nochevieja entre un 15% y un 20%, sin embargo, los canarios se mantendrán fieles a sus mesas y según apuntan distintas fuentes consultadas de la distribución, no habrá variación a la hora de elegir los platos y manjares con los que disfrutar estas fiestas.

Al fin de conseguir que la subida de los precios les cause el menor impacto, los canarios lo que han hecho este año es adelantar las compras. Adquieren con anterioridad el producto fresco y lo congelan con un doble objetivo. De un lado, evitan las subidas que se puedan dar los últimos días y además se garantizan tener un género que este año, debido a la caída de la producción por distintos motivos, escasea más que otros, como apunta el secretario general de la Asociación de Supemercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández.

Al adelanto de las compras este año se nota otra circunstancia frente a años anteriores y es el aumento de las ventas. Los supermercados y grandes superficies están vendiendo más, lo que a juicio de Fernández, indica que este año se comerá más en las fechas clave en casa que en la calle. «Tenemos esa sensación. No hay datos cerrados pero sí vemos que los lineales con los productos se venden y hay que reponerlos. Hay rotación», indica.

El secretario general de la Asociación de Grandes Empresas de la Distribución de Canarias (Asodiscan), Alfredo Medina, coincide en el hecho de que los canarios no variarán este año su menú tradicional en casa. «Los precios están más elevados pero se hace el esfuerzo para preparar los mismos platos. Son unas fechas especiales y no se renuncia a ello», indica. Como apuntan Medina y Fernández, hasta la fecha no se está notando un cambio en los hábitos de los canarios, de forma que el que compraba cabrito para cenar lo seguirá haciendo este año y el que se pegaba el capricho de algún marisco o pescado también pese al alza de los precios.

Eso no quita para que la marca blanca sea un eje fundamental en muchos de los productos que se consumirán en Navidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los turrones y dulces típicos. La marca del distribuidor acapara prácticamente el 50% de la cesta de la compra y en Navidad no será una excepción. «Son productos de calidad y con menor precio. Es normal que el consumidor tire de ellos», indica Fernández, que opina que la marca blanca tiene potencial de crecimiento y que seguirá al alza durante el próximo ejercicio.

En este sentido, Medina apunta a que los canarios están teniendo un comportamiento híbrido, en el sentido de que se apoyan mucho en la marca blanca en productos como el aceite o la leche pero luego compran artículos de calidad y alto precio para las fiestas. «Aplica el ahorro en la cesta de la compra básica con producto de marca blanca pero no se quita de sus caprichos. La gente compra buen vino y champagne. No se quita de nada», indica.

Otro cambio que se está notando en los súper y que apunta a que este año se cenará más en casa que en un restaurante es el hecho de que se está encargando más comida preparada que otra navidades. El redondo de ternera, de cerdo o el pavo relleno son algunos de los platos que están brillando este año. Un informe publicado recientemente apunta a que siete de cada diez canarios tiene previsto incorporar platos preparados en sus menús esta Navidad.

«Estamos inmersos en una tendencia del disfrute y la inmediatez. Estamos en Navidades y hoy se gasta, ya mañana se verá lo que viene. Esta es la filosofía de los consumidores tras el covid», indica el secretario general de Asodiscan.