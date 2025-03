Canarias se desacelera: en 2026 solo crecerá un 1,7%

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de marzo 2025, 23:34 | Actualizado 23:44h. Comenta Compartir

El servicio de estudios del BBVA, el BBVA Research, dio ayer en su último Observatorio Regional una de cal y una de arena para la economía de Canarias. Según los datos que maneja, las islas crecerán este año con fuerza y volverán a liderar el repunte económico del país gracias a la buena marcha del turismo.

En concreto, el PIB de las islas aumentará un 3,4% -en 2024 lo hizo un 3,7% y un 5,1% en 2023-. Le seguirá Baleares, con un alza del 3,2%; Cataluña, con un 3% de alza y Madrid, con un incremento del 2,8%. En esta tasa crecerá el conjunto del país, cuyas previsiones han sido revisadas al alza dada la fortaleza del consumo privado.

Para 2026 el panorama no será tan positivo. En el conjunto del país se espera una desaceleración que llevará el crecimiento hasta el 1,8% debido a cierto enfriamiento del turismo y un menor crecimiento del consumo público. En este escenario, Canarias crecerá la mitad de lo que hará este año y su PIB registrará un avance del 1,7%, por debajo del 2% y de la media nacional.

Al tiempo que el PIB crecerá en menor medida este año y el que viene también lo hará el empleo. Según el BBVA Research, el número de ocupados crecerá este año en Canarias un 2,7% y en 2026 lo hará solo un 1,9%.

En 2026 hay nubarrones en el horizonte que lastran las perspectivas, como son el encarecimiento del gas, el estancamiento de la eurozona y la incertidumbre relacionada con los cambios en la política comercial de EE UU.

También juega en contra de la economía la falta de presupuestos en siete regiones y a nivel estatal, donde aún se sigue trabajando en las cuentas para 2025. «Por ahora los efectos de esta incertidumbre no se están trasladando a la actividad económica pero esto no deja de tener consecuencias y puede levar a que no se cumplan compromisos y a que aumente el descontento social», se indica en el informe.

El BBVA Research valor de forma negativa el acuerdo para la condonación de la deuda, ya que como se recoge en el informe, «introduce efectos perversos». Como indica, el que no se pongan condiciones «claras» ni reformar la financiación «puede incentivar comportamientos fiscales irresponsables en el futuro» por parte de algunas comunidades.

Además considera que, tal y como se ha planteado, no resuelve el problema de las regiones en peor situación. «Sin eliminar el desequilibrio estructural que muestran las finanzas de algunas comunidades autónomas el problema perdurará», se apunta.

