Bruselas «lamenta» las amenazas de Trump sobre imponer aranceles al vino europeo

El presidente estadounidense Donald Trump es capaz de poner el mundo del revés con un solo tuit. El jueves lo volvió a hacer, amenazando a ... la Unión Europea (UE) con aranceles de hasta el 200% sobre vino y el champán europeo si el bloque no retira los aranceles que impondrá al whisky y al bourbon a partir del 1 de abril. La Comisión Europea ha lamentado este viernes las declaraciones de Trump y el portavoz de Comercio, Olof Gill, ha asegurado que el tono del mandatario «no ayuda a nadie». En este contexto Bruselas y Washington han retomado este viernes el contacto para tratar de evitar una escalada en la guerra comercial.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, han mantenido una conversación telefónica, en el que es el primer intento de acercamiento después de que EE UU impusiera aranceles del 25% al acero y el aluminio europeo y de que Bruselas anunciara, como represalia, contramedidas «proporcionadas» por valor de 26.000 millones de euros.

A pesar de las contramedidas europeas, Sefcovic ha reiterado que la UE «no es partidaria de subir los aranceles, sino más bien de ver dónde podemos bajarlos» y reconoce que existen «desafíos», como la sobrecapacidad en el mercado del acero y el aluminio. Tras la conversación con Lutnick, el comisario ha destacado que se ha tratado de «un importante intercambio», un primer paso «para entendernos mejor».

Pero, en caso de que Washington elija escalar el conflicto, «Europa ya mira a otro lado», ha dicho, en referencia al acuerdo político sobre el pacto de libre comercio con Mercosur y los contactos de Bruselas con naciones como la India y Sudáfrica.

Poca implicación

La UE espera que las contramedidas anunciadas contra el país –y que afectarán especialmente a estados republicanos como Nebraska, Louisiana y Kansas, entre otros– sirvan como «mecanismo de presión» en la mesa de negociación. Antes, el 1 de abril, entrarán en vigor las medidas suspendidas para equilibrar la relación con EE UU durante la última guerra comercial, que afectarán al bourbon, los vaqueros Levi's o las motocicletas Harley-Davidson.

Hace varias semanas, cuando Washington aún no había impuesto ninguna medida contra el bloque comunitario, Sefcovic lamentó la poca implicación de la Administración Trump para encontrar una solución común. «No se puede aplaudir con una sola mano y la UE está preparada para extender la suya y lograr un acuerdo», apuntó.

La Comisión Europea fue clara este viernes al asegurar que ve como «un paso positivo» la llamada entre los responsables de Comercio de las dos potencias. Y el portavoz europeo de Comercio ha destacado que Bruselas no está a favor de ningún tipo de arancel: «Queremos que los quiten y que no pongan más porque no benefician a nadie», ha subrayado y ha añadido que las medidas anunciadas sobre el vino y el champán, así como los «aranceles recíprocos» son aún «meras amenazas» de Trump. «Tenemos que ser muy cuidadosos y diferenciar entre lo que ha pasado y las amenazas», ha concluido.