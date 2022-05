Bruselas aprueba la propuesta de España y Portugal para topar el gas El Gobierno ultima el texto del decreto, aunque no será hasta junio cuando los consumidores lo noten en sus recibos

La Comisión Europea ha dado luz verde a la propuesta presentada por España y Portugal para limitar el precio del gas en el mercado mayorista para conseguir moderar el precio de la luz que pagan 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada. La aprobación llega un mes y medio después de que ambos países presentaran a Bruselas su primera propuesta, aunque después ha tenido que ser redefinida para adaptarla a la legislación comunitaria y las exigencias del resto de socios europeos. La última propuesta fue remitida el pasado viernes la UE.

Ahora es el Consejo de Ministros el que tendrá que aprobar el decreo que fije las condiciones y detalles técnicos de una medida que será mucho más comlpeja de lo que aparentemente implica: topar el precio del gas en el mercado mayorista a 40 euros/MWh en un primer momento, para alcanzar los 50 euros/MWh en el resto del periodo, durante un plazo máximo de 12 meses. Al limitar esa referencia, el precio del 'pool' eléctrico podría caer hasta el entorno de los 130 o 140 euros/MWh, frente a los más de 200 euros/MWh en los que se mueve estas últimas semanas. Es decir, la factura se vería rebajada en un 35%, aproximadamente.

Sin embargo, fuentes gubernamentales no aclaran aún si el Ejecutivo podrá aprobar este martes el decreto con la limitación del gas. El Ministerio de Transición Ecológica, departamento con la competencia en materia energética, «sigue trabjando para llevarlo este martes al Consejo o lo antes posible», aclaran fuentes del Ejecutivo.

En cualquier caso, los usuarios no notarán los efectos de la medida hasta el mes de junio. Los ciclos de facturación de las compañías eléctricas que venzan en los próximos días apenas podrán recoger la previsible moderación del precio de la luz y no será hasta el próximo mes cuando se noten los primeros efectos de la medida, aunque el Ejecutivo esperaba que el texto estuviera listo a principios de mayo, una circunstancia que finalmente no ha sido posible.

La limitación de la luz ha costado numerosas negociaciones entre los Estados miembro de la UE, sobre todo hasta el último Consejo Eurpeo de finales de marzo, en el que España y Portugal lucharon por aplicar su 'excepcionalidad ibérica', argumentando que podían limitar el precio del gas, sin que ello supusiera una distorsión del mercado energético comunitario, al ser mínimas las interconexiones de la Península Ibérica con el resto del continente, de apenas un 3% del total.