Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
El presidente de BBVA Carlos Torres en la celebración de una junta de accionistas de la entidad Reuters

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación

La entidad vasca se queda sin opciones y debe abandonar por completo la operación | La primera reacción del mercado en EE UU revaloriza su acción un 7%

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:29

Comenta

Solo el 25,33% de las acciones del Sabadell sobre las que se dirigía la opa de BBVA han respondido favorablemente, supone el 25,47% ... de los derechos de voto. El banco vasco no ha logrado llegar si quiera al 30% y cierra así su intento de adquirir la entidad catalana con un fracaso. El resultado ha sido dado a conocer por el regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este jueves.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  4. 4 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  5. 5 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  6. 6 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  7. 7 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  8. 8 Guanarteme levanta otra barricada
  9. 9 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación