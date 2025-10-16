Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carlos Torres: «Miramos al futuro con confianza y entusiasmo»

La entidad se apoya en el dividendo para salvar el fiasco de la opa y recuerda a sus accionistas que prevé retribuir con 36.000 millones de euros hasta 2028

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:52

El fracaso de la opa de BBVA, que se ha quedado en el 25,3% de aceptación, ha obligado al banco de Carlos Torres ... a mover ficha para levantar el ánimo de sus accionistas, que acumulan casi 18 meses de idas y venidas en la operación bancaria de la década. Tras conocerse el resultado, la entidad se ha apresurado a recordar que su camino sin Sabadell también está preparado para generar valor.

