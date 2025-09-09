Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final con muchas dudas en torno al éxito total de la operación. Con BBVA ... inmerso en una ronda de contactos para 'vender' las bondades de su oferta, la entidad catalana empieza a dejar entrever la posición que su consejo de administración adoptará en el informe en el que, antes del 19 de septiembre, debe emitir su valoración y recomendación para los accionistas.

El consejero delegado del banco, César González-Bueno, expresó hoy su confianza en que BBVA mejore su propuesta en la recta final del periodo de aceptación iniciado el pasado lunes, a pesar de que Carlos Torres, presidente de la vasca, se mantiene firme en que tal mejora no existirá. «El sentido común nos lleva a creer que no puede ser la oferta definitiva... el valor del Sabadell es más atractivo», indicó el banquero en un foro financiero organizado por Barclays.

El directivo también aprovechó su información para poner en duda las cifras que BBVA ha incluido en el folleto de la opa. «Como en la primera oferta, también echamos de menos más concreción», apuntó González-Bueno.

En este sentido, apuntó directamente a las estimaciones de sinergias -de unos 900 millones de euros-, que según indicó se han realizado dando por sentado que la prohibición del Gobierno a la fusión durará solo tres años, cuando ese periodo podría ser prorrogable a otros dos.

En el documento que la CNMV hizo público el pasado viernes, BBVA estima que la fusión con Sabadell podría estar completada entre seis y ocho meses después de que expire el veto del Gobierno, logrando las sinergias esperadas en el cuarto año, después de los tres de bloqueo. Eso sí, dejando claro que el plazo empezará a contar «tras la adopción de la decisión correspondiente por parte de los órganos sociales competentes de las sociedades».

En todo caso, desde la vallesana ponen en seria duda ese plazo. «Un proceso así no puede ocurrir el primer día, inmediatamente después», advirtió González-Bueno.

Cabe recordar que, tal y como recuerda BBVA en el folleto, la fusión estaría sujeta a la obtención de la autorización de la persona titular del Ministerio de Economía. Sin embargo, el banco también se aferra a la esperanza de que esos tres años iniciales de veto a la unión total de ambas entidades se vea reducido ante las trabas jurídicas que el Ejecutivo podría encontrar durante ese tiempo si el Tribunal Supremo da la razón al banco en su recurso contra las condiciones impuestas por el Consejo de Ministro. De ser así, BBVA estima que la fusión podría adelantarse como mucho un año.