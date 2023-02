Renuncia el nuevo consejero del Banco de España Antonio Cabrales pocas horas después de ser nombrado

El economista Antonio Cabrales, nombrado este martes por el Gobierno como nuevo consejero del Banco de España, ha renunciado al cargo por motivos personales. El Consejo de Ministros había dado luz verde a su entrada en el órgano supervisor junto a Judith Arnal, exdirectora de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

El catedrático, que renuncia al puesto solo unas horas después del nombramiento, no ha dado explicaciones oficiales sobre su salida, según señala Europa Press. No obstante, El Mundo señala que detrás de su inesperado cambio de postura estaría su apoyo puntual en el pasado a la exconsejera catalana Clara Ponsatí, fugada de la justicia española tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, y también al exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell, procesado por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación de dinero público para promover el 'procés' en el exterior.

Cabrales contaba con el respaldo del PP para su nombramiento como consejero, que destacó su candidatura «irreprochable» y alejada de partidismos. Sin embargo, all trascender el apoyo a los dirigentes independentista, Cabrales habría decidido dar un paso atrás y dejar un puesto para el que también había contado con el visto bueno del propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Antonio Cabrales iba a sustituir, junto a Judith Arnal, en su puesto a Fernando Eguidazu (designado en su día por el PP) y Carmen Alonso (escogida por el PSOE), cuyos mandatos como consejeros de órgano del sistema financiero nacional finalizaron a principios de febrero.

Redes sociales y economía experimental

El que iba a ser nuevo consejero del Banco de España es doctor en Economía por la Universidad de California y catedrático de la Universidad Carlos III. También ha sido catedrático y director del departamento de economía del University College London, así como catedrático de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Asimismo, es vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association y expresidente de la Asociación Española de Economía. A nivel profesional trabaja en economía de redes sociales, y diseño y mecanismos, juegos de aprendizaje y evolución, economía experimental y conductual y organización industrial.

Además, es editor asociado del Journal of Economic Theory y antes del Berkeley Electronic Journal of Economic Analysis and Policy e Investigaciones Económicas. En el mismo plano mediático fue editor asociado del Journal of the European Economic Association y SERIEs.