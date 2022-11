El BCE pide a España un «análisis exhaustivo» del impuesto sobre la banca

El Banco Central Europeo (BCE) ha pedido este jueves al Gobierno español un «análisis exhaustivo» del impuesto sobre la banca, que actualmente se está discutiendo en el Congreso. La entidad europea ha exigido a España un estudio a fondo de las «posibles consecuencias negativas» de la norma sobre el sector, para que «no plantee riesgos para la estabilidad financiera», para el sector bancario y para la concesión de crédito. Al organismo presidido por Christine Lagarde le preocupa, del mismo modo, que el nuevo tributo ponga en peligro el crecimiento económico.

Esta no es la primera vez que el BCE se pronuncia sobre proyectos de ley que introducían tributos dirigidos a las entidades de crédito. El organismo ha manifestado a varios Estados miembro que «no sería deseable» utilizar ingresos procedentes de entidades de crédito con fines presupuestarios generales ya que, las entidades serían «menos resilientes» a las perturbaciones económicas. Esto podría provocar condiciones «menos favorables» de préstamo para sus clientes, lo que crearía «incertidumbre» y «afectaría negativamente el crecimiento económico».

La proposición de ley impone a determinadas entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, así como a los operadores del sector energético, la obligación de pagar gravámenes temporales, por ser los sectores en los que la inflación puede incrementar en mayor medida sus beneficios.

El BCE apunta, sin embargo, que el gravamen temporal planteado por España «no tiene en cuenta todo el ciclo económico» y que no comprende los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito. El tributo, por tanto, «podría no ser proporcional a la rentabilidad» de una entidad de crédito y aquellas que no se benefician de las condiciones actuales del mercado «podrían ser menos capaces de absorber los posibles riesgos a la baja de una recesión económica».