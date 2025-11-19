Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Plan Respaldo Autónomos, en directo: Manuel Domínguez anuncia las medidas para impulsar y acompañar a este colectivo
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, participa en el Foro Nueva Economía celebrado en Madrid

Gortázar (CaixaBank) alerta de la brecha generacional desatada por la crisis de la vivienda

El consejero delegado de la entidad recuerda que la diferencia entre el patrimonio medio de los mayores de 64 años y los menores de 35 se ha multiplicado por 11 en los cuatro años

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:21

Comenta

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, sitúa la crisis del acceso a la vivienda en España como uno de los principales riesgos para la ... economía nacional. Durante su intervención en el Foro Nueva Economía celebrado este miércoles en Madrid, el banquero pidió a los partidos dejar a un lado la guerra política para centrarse en alcanzar un pacto que sirva para sacar adelante soluciones a este grave problema que, a su juicio, «puede generar un cuello de botella para la evolución de la economía y un serio problema social».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  3. 3 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  4. 4 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  5. 5 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  6. 6 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  7. 7 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  8. 8 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  9. 9 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  10. 10 Una menor cuenta cómo el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gortázar (CaixaBank) alerta de la brecha generacional desatada por la crisis de la vivienda

Gortázar (CaixaBank) alerta de la brecha generacional desatada por la crisis de la vivienda