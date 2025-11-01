Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 2 de noviembre de 2025
Dos mujeres miran ofertas de viviendas en una inmobiliaria. Maika Salguero.

España se mira en el espejo de Europa para atajar la crisis de la vivienda

El caos habitacional sacude a toda la región, pero hay casos de éxito que marcarán la estrategia que ultima Bruselas

Clara Alba

Clara Alba

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

No es solo un problema de España. El acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío estructural de toda Europa, donde los distintos ... países han aplicado sus propias recetas para paliar el déficit habitacional y la imparable escalada de precios que España prácticamente lidera, con un alza del 12,8% en el segundo trimestre, más del doble que la media de la UE, según Eurostat.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  2. 2 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  3. 3 Muere una mujer de 79 años atropellada por un camión en el centro de Arrecife
  4. 4 El Consultivo no ve anulable el contrato de Il Divo con San Bartolomé de Tirajana e insta a pagar la factura
  5. 5 Marcha Verde: 50 años de exilio, silencio y resistencia saharaui
  6. 6 Tras la catástrofe, la UD Las Palmas tiene la obligación de levantarse
  7. 7 La aventura de Wednesday, la tortuga canaria reaparecida en EE.UU. ocho años después
  8. 8 La basura mancha el Pleno
  9. 9 Los Finaos hacen escuela: el IES Antonio Godoy Sosa cuida de la tradición
  10. 10 Tapas con Arte: tu paladar tiene una cita con La Isleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 España se mira en el espejo de Europa para atajar la crisis de la vivienda

España se mira en el espejo de Europa para atajar la crisis de la vivienda