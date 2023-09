Los bancos españoles aplicarán nuevas comisiones de hasta 60 euros desde septiembre

El mercado de las cuentas bancarias ha cambiado en los últimos cuatro años. A partir de finales de 2019, la banca comenzó a aumentar las comisiones en sus productos más populares y a imponer requisitos más rigurosos para evitar cargos adicionales. En este contexto, los clientes de la gran banca española se han visto obligados a adquirir nuevos productos financieros o trasladar sus ingresos a otras instituciones para evitar las comisiones de mantenimiento.

«Hoy por hoy, el mantenimiento de una cuenta corriente puede alcanzar los 240 euros al año. Una cifra a la que habría que sumar otros tantos euros por la emisión y la renovación de las tarjetas. Es un verdadero inconveniente para todos aquellos que se hayan propuesto ahorrar este año», explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com

Este septiembre, al menos tres bancos van a cobrar comisiones, de acuerdo con un análisis de los expertos de HelpMyCash.com. Los clientes del banco que tengan una Cuenta Sabadell y no cumplan sus requisitos de vinculación van a tener que pagar una comisión de hasta 60 euros el día 24 de septiembre (el banco cobra esta cuota trimestralmente). «Eso sí, los titulares de la Cuenta Online Sabadell no tienen que pagar esta comisión, ya que esta cuenta siempre es gratis», indican desde el comparador.

Por otro lado, algunos clientes del BBVA también van a tener que pasar por caja este mes. Todos los que tengan contratada la Cuenta Nómina Va Contigo tendrán que pagar este 15 de septiembre 40 euros si no cumplen todos sus requisitos. Esta cuota, que el banco cobra cada tres meses, no aplica a la Cuenta Online sin Comisiones, que no tiene gastos.

Lo mismo ocurre con los titulares de la Cuenta Santander, que van a tener que pagar hasta 20 euros este mes y los siguientes. «Para escaparse de pagar comisiones, hace falta domiciliar una nómina de 600 euros o una pensión de 300 y pagar al menos tres recibos domiciliados o usar al menos seis veces una tarjeta cada trimestre, entre otras opciones», indican los expertos.

Y aunque en menor medida, ING también cobrará una comisión de tres euros por la Cuenta Nómina si no se cumplen sus requisitos. «En cualquier caso, los clientes que tienen una Cuenta Nómina y pagan cada mes, pueden cerrarla y abrir una Cuenta NoCuenta, que aunque tiene menos ventajas, es gratis y no tiene requisitos», subrayan los expertos del comparador.

¿Cómo evitar pagar comisiones?

Según los expertos, la mayoría de los bancos que cobran comisiones tienen también cuentas totalmente gratis. «Sin embargo, las cuentas online gratis usualmente tienen un problema, y es que, por lo general, si ya eres cliente de un banco, no puedes abrirla, porque son productos que van dirigidos a nuevos clientes», explican en HelpMyCash. «La única excepción es la Cuenta NoCuenta de ING, porque cualquier cliente de ING puede abrirla», destacan.

Para los analistas del comparador no tiene sentido pagar por una cuenta, cuando en el mercado existe un amplio catálogo de productos gratuitos para nuevos clientes que ofrecen todos los servicios básicos, desde tarjetas hasta Bizum. Y no tienen ningún coste ni obligan a domiciliar la nómina. Este el caso de las cuentas digitales del Sabadell, BBVA, el Santander, Abanca…

«Cuando lo único que te amarra a un banco es una cuenta, y además una que te cuesta dinero, lo mejor es cambiar. Hacerlo es sencillo. Se abre una online en un nuevo banco y luego se cambia la domiciliación de la nómina y de los recibos, se transfiere el saldo y, por último, se cierra la cuenta que ya no se vaya a usar», señalan los expertos de HelpMyCash.