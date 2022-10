La Autoridad Fiscal prevé que la economía entre en recesión en el cuarto trimestre

La Autoridad Fiscal (Airef) se reitera en su valoración de los Presupuestos Generales como «alejados de la realidad» pese a la polémica suscitada después de la dura intervención de la presidenta del organismo, Cristina Herrero, en el Congreso de los Diputados hace unos días. En una ampliación de su informe de análisis de las cuentas públicas presentado este martes por el organismo independiente, señalan que la previsión de ingresos del Gobierno van a ser superadas porque dichos datos implicarían una evolución de la recaudación «no coherente» con las cifras registradas en los tres primeros trimestres del año.

En rueda de prensa, Herrero incidió que esta «falta de realismo» no viene solo por el lado de los ingresos, sino también de los gastos. Los Presupuestos presentados no contemplan que se prorroguen ninguna de las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la guerra (bajada del IVA de la luz, subvención a los carburantes, límite del 2% a la subida de los alquileres, etc.), pero la presidenta destacó que solo quince días después de presentar estas cuentas se envió a Bruselas un documento con otro escenario en el que se incluye la prórroga de estas medidas por un mayor gasto, aunque tampoco se ha llegado a concretar.

En este sentido, creen que este nuevo escenario planteado a Bruselas está «más próximo a la realidad» aunque con un menor nivel de gasto que el previsto por la Airef. Las estimaciones del Gobierno indican un crecimiento de los gastos del 3,6% en 2023, mientras que el organismo calcula un 4,2% incluso sin contemplar la prórroga de las medidas.

Por ello, calculan que si se prorrogan las medidas anticrisis, el déficit público no podría reducirse al ritmo planteado por el Gobierno en 2023. Según sus cálculos, el déficit se dispararía hasta el 4,4% del PIB, medio punto por encima de las previsiones de los Presupuestos. Además, en ausencia de medidas adicionales, a partir de 2025 el ratio de deuda pública se estabilizará en el entorno del 110% del PIB, incide la Airef, lo que conllevaría un «elevado coste de oportunidad» y colocaría a las finanzas españolas en una situación «muy vulnerable» en un contexto de subida de tipos de interés.

Visos de recesión

La Airef observa que la actividad del tercer trimestre estuvo «prácticamente estancada». Los datos preliminares del PIB de ese periodo por parte del INE se publicará el próximo viernes, pero el organismo calcula que se situará en torno al 0%.

Para el cuarto trimestre de 2022 y primero de 2023 es más pesimista. Calcula que la pérdida de dinamismo de las afiliaciones a la Seguridad Social, el fuerte deterioro de los indicadores de confianza de los empresarios y el comportamiento tan negativo de la economía del resto de Europa indican que en el último trimestre del año y primero del que viene estén en torno al -0,2% o -0,3%.

Entraríamos, al menos técnicamente, en recesión. La definición de recesión técnica son dos trimestres consecutivos en negativo, aunque Esther Gordo, directora de la división de Análisis Económico de la Airef indicó que solo serán unas décimas en negativo y que se espera un rebote económico a partir de la primavera de 2023. Eso sí, la economía española no recuperará su nivel previo a la pandemia hasta principios de 2024.

A nivel de inflación, la Airef calcula que continúe en el 3,9% en 2023, un nivel mucho más moderado que el 8,9% previsto para este año, pero teniendo en cuenta que se prorroguen las medidas anticrisis. De otra forma, su estimación escalaría hasta el 5% o 5,5% de IPC el año que viene. Además, la inflación subyacente se mantendrá en niveles muy elevados (en torno al 4%) el año que viene por la progresiva traslación de los incrementos de costes a otros precios y por la aceleración de la remuneración de los asalariados.