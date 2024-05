Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de mayo 2024, 23:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La decisión tomada por la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de establecer a partir de 2027 la obligatoriedad del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los nuevos profesionales colegiados, eliminando la opción de cobertura alternativa no ha sentado del todo bien en el sector de los mutualistas.

–¿Qué le parece las propuestas de la ministra y en qué consisten?

-La medida es que a partir del 2027, todos aquellos profesionales que iban ejercer por cuenta propia y que podían darse de alta en la mutualidad tendrán que ir al RETA, salvo aquellos que pudieran estar en pluralidad. Ante esta postura, la mutualidad está en contra. Vamos a defenderlo. Creemos que el sistema de capitalización individual es válido para aquel que lo desarrolla correctamente y luego porque cada uno puede elegir dónde meterse, igual que ha existido estos veinte últimos años, desde que apareció la alternatividad.

El paso desde el sistema privado al régimen público siempre está abierto. Uno se puede meter en la mutualidad y siempre puede irse al régimen público cuando lo desee, pero no al revés. Por lo tanto, ante esta situación, la mutualidad, va a intentar defender el modelo que tenemos, porque creemos que es válido y porque defendemos que cualquier abogado que entre en un colegio para ejercer por cuenta propia tenga la opción de optar por aquel sistema que le venga mejor.

– ¿Por qué se toma esta decisión?

-La verdad es que tampoco se lo había pedido nadie. Lo ha hecho de forma unilateral. No había comentado esta posibilidad con ninguno de los implicados y por lo tanto, nos ha sorprendido. Intentaremos rebatirlo, pero no sé hasta qué punto podemos impedir que acabe efectivamente la alternatividad. Al final, esta medida a la mutualidad de la abogacía le hace poco daño desde el punto de vista económico, ya que la alternatividad ha ido bajando poco a poco y cada día es más difícil emprender por cuenta propia. No se ha reunido ni con la Mutualidad, ni con la Confederación de Mutualidades, que aglutina la representación de las mutualidades profesionales. Ha dicho que va a haber una posible pasarela que también se podrá usar en situaciones de vulnerabilidad, el problema es que no ha definido en que consiste ese concepto

–¿Están a favor de la pasarela?

-En la mutualidad nunca se ha estado en contra de la pasarela. Lo que pasa es que no está normativamente regulada y mientras esto no sea así, poco se puede hacer en este sentido. Otro anuncio fue que se iban a equiparar progresivamente las cuotas. Hasta ahora, la normativa de la Seguridad Social es que, como mínimo, hay que pagar el 80% de lo que se paga en el régimen de autónomos por aquellos mutualistas que están como alternativos. Así, progresivamente iba a ir creciendo hasta que se equiparara con el 100% de lo que se pagaba en el RETA. La verdad es que esto acaba beneficiando al propio mutualista. Todos los aportes se te meten en tu cuenta individual y si en vez de pagar el 80% pagas el 100%, pues, evidentemente, cuando llegue la edad de jubilación, tendrán más capital y por tanto, mejores prestaciones.

–¿Beneficia en algo que los mutualistas se pasen al RETA?

- No, tampoco, el problema es que consideran que tienen pensiones muy bajas y que han pagado muy poco dinero por respecto a lo que hubieran tenido que pagar en el régimen público. Es una cuestión de elección y estamos convencidos de que el sistema de capitalización individual es válido frente al sistema del RETA, que en este caso es un sistema de reparto. Aquí tu dinero es tuyo. Allí lo que pagas ahora, sirve para pagar las actuales pensiones y lo único que tienes en el régimen público son unas expectaciones de derechos que si llegas a la jubilación, vas a recibir una prestación por renta.

El dinero que se va acumulando es propiedad del individuo que lo hace. Son distintos sistemas financiados de diferentes formas, y por tanto, poco comparables. Se tiene en un grupo reducido de mutualistas pensiones muy bajas y ahora quieren pasarse al régimen público a ver si son capaces de allí conseguir una pensión más alta de lo que pueden conseguir en la mutualidad con las cuotas que están pagando. Cada uno tendrá que valorar, cuando llegue el momento, si le interesa pasar su dinero o no al RETA para que allí le compensen los años que le tengan que compensar y poder recibir una pensión pública de acuerdo a lo que le salga también en función de los años constituidos.

Temas

Canarias

Autónomos

Jubilación

Pensiones