El autodespacho del comercio electrónico, una quimera que entorpece aún más las compras Los usuarios no pueden hacer la declaración de bajo valor porque el transportista no facilita el código de referencia. Más web dejan de enviar a las islas en los últimos días

El Gobierno de Canarias estrenó el pasado 1 de julio un nuevo sistema que en teoría permite a los usuarios realizar la declaración de bajo valor (por compras por internet de hasta 150 euros) mediante un formulario denominado H7.El objetivo del Gobierno es lograr que los usuarios puedan escapar con el autodespacho de los cobros abusivos de muchos de los transportistas que, desde que entró en 2017 la exención de DUA e IGIC para las compras del comercio electrónico de hasta 150 euros, están cobrando de forma irregular por la entrega de los paquetes. Sin embargo, la realidad está siendo bien distinta y el autodespacho se ha convertido en una quimera que, lejos de mejorar la difícil situación del comercio electrónico en las islas, la ha empeorado.

Los usuarios isleños no están pudiendo realizar la declaración de bajo valor por sí mismos, el H7, por la sencilla razón de que el código de envío que hay que introducir en el formulario no es el que les da el vendedor en el momento de la compra sino otro «secreto» que el transportista registra ante la Agencia Tributaria cuando el paquete entra en Canarias. Ese código de referencia solo lo tiene el transportista y está cobrando por facilitarlo al usuario hasta 16 euros. «Unos piden 8, otros 10 y hay quien llega a pedir hasta 42 euros», indica Víctor López, administrador el grupo de Facebook 'Autodespacho Canarias: Simplificar el trámite de aduanas e importación', que se ha convertido en un referente y un abanderado en la defensa de los usuarios del comercio electrónico de las islas.

CLAVES Exención En 2017 se aprobó la exención del DUA y del IGIC para las compras por internet de hasta 150 euros.

Abuso Los transportistas para compensar la pérdida de ingresos por el trámite del DUA 'se inventaron' nuevos conceptos.

Gastos Empezaron a cobrar por los 'gastos de gestión' al entregar el paquete y pedían hasta 40 euros.

Efectos Muchos usuarios devolvían las compras, lo que llevó a las web a no vender en Canarias para evitar conflictos.

Además, critica que el formulario de autodespacho H7 es «tremendamente complicado»»y se solicitan una serie de datos que el usuario no tiene o desconoce de qué se trata. «Es muy complejo. Se solicitan datos que el usuario no tiene y no hay tutorial ni información. Es casi imposible para el 80% de los usuarios», señala López, que afirma que el Gobierno lastra con esto el comercio electrónico.

López demanda del Gobierno de Canarias una solución y considera que sería tan sencillo como establecer en la modificación de la Orden BOC 151/2016 de 29 de julio -que suprimía la obligación de presentar el Dua en las compras online de hasta 150 euros- que planea el Gobierno de Canarias la obligatoriedad de que el transportista declare ante la AEAT a la entrada del paquete en las islas como número de referencia el código de envío que el vendedor da al comprador y así el usuario pueda hacer el autodespacho. «Solo así se conseguirá solventar este problema», indica López, que advierte que desde que se inició el nuevo sistema y han aumentado los problemas y las dudas hay más páginas que han decidido dejar de enviar a Canarias. «En lugar de solucionar el problema lo están complicando», señala.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, sin embargo, se mostró ayer convencido de que la fórmula ideada por su equipo dará resultados y acabará con los abusos de los transportistas. Rodríguez contestó a las preguntas formuladas por el diputado del PSOE, Iñaki Lavandera, y la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, que responsabilizó a la burocracia y los trámites aduaneros el que cientos de empresas y plataformas digitales no vendan a Canarias.

Según indicó Espino, los trámites aduaneros en las islas son un «infierno» y la mercancía es muchas veces «retenida» y no llega al destinatario, lo que genera «todo tipo de molestias y reclamaciones».