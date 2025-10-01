Atraca en el Puerto de Las Palmas un buque con 25.500 toneladas de maíz brasileño para consumo ganadero El atraque del Cape Doukato es un hito en la consolidación del puerto como plataforma clave para la entrada y distribución de cereales en Canarias

El Puerto de Las Palmas ha recibido esta semana al buque Cape Doukato, con un cargamento de 25.500 toneladas de maíz brasileño destinadas al abastecimiento de la cabaña ganadera del Archipiélago. La descarga, realizada con tecnología de última generación, supone un nuevo hito en la consolidación del puerto como plataforma clave para la entrada y distribución de cereales en Canarias.

El operativo se lleva a cabo mediante un pórtico de descarga neumático hermético, capaz de movilizar hasta 250 toneladas por hora sin generar emisiones al entorno. Este sistema garantiza la máxima eficiencia y, al mismo tiempo, un compromiso firme con la sostenibilidad, al evitar la dispersión de polvo y reducir el impacto ambiental de la operación.

Además, este atraque tiene un valor añadido simbólico: responde al objetivo histórico de que buques procedentes de Sudamérica descarguen directamente en el Puerto de Las Palmas, sin necesidad de desviarse hacia puertos del norte de Europa.

En 2024, los Puertos de Las Palmas gestionaron un total de 1.099.142 toneladas de frutas, verduras y legumbres, lo que refuerza el peso de los agroalimentarios en la actividad portuaria y su papel esencial en la economía de Canarias. La llegada del Cape Doukato se suma a esta dinámica de crecimiento y anticipa futuras operaciones de gran calado previstas para los próximos meses.

Desde Silos Canarios, empresa responsable de la descarga, almacenamiento y distribución a los diferentes fabricantes de piensos, se destaca que operaciones de este tipo refuerzan la seguridad alimentaria del Archipiélago y ponen de manifiesto la capacidad del Puerto de Las Palmas para recibir cargamentos de gran volumen, gestionarlos con rapidez y hacerlo mediante tecnología respetuosa con el medio ambiente. La compañía prevé que en los próximos meses se desarrollen nuevas operaciones similares, lo que permitirá diversificar el suministro de cereales y consolidar al puerto como un referente en el Atlántico Medio.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó la importancia estratégica de este atraque: «No es solo una operación logística, es la confirmación de un anhelo histórico: consolidar nuestro puerto como punto de referencia para el tráfico de cereales del Atlántico. Con ello, reforzamos nuestro papel como nodo estratégico para el abastecimiento de Canarias y para el impulso del sector primario».

