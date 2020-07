ATA avisa de que lo peor «aún no ha llegado» en la caída de bajas de los autónomos

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera que «lo peor no ha llegado, aunque no se produjeran rebrotes del coronavirus», en alusión a las consecuencias económicas de la crisis asociada a la paralización ocasionada por la pandemia, tras argumentar que «activación no quiere decir recuperación» porque «la demanda es muy débil».

El presidente de ATA compareció este lunes ante la Subcomisión de Recuperación Económica del Parlamento de Andalucía, órgano ante el que ha hecho una petición, «un escudo de liquidez en otoño», con el argumento de que «un autónomo sin crédito es como un coche sin gasolina». «El consumo está gravemente afectado», sostiene Amor.

El presidente de ATA ha reconocido la existencia de medidas procedentes de las administraciones, que ha calificado de «venda sobre las heridas», y ha subrayado que las medidas del Gobierno andaluz «han complementado o incluso mejorado las del Gobierno», entre los ha incluido la prestación de 300 euros para los autónomos excluidos del cobro de la prestación extraordinaria por cese temporal de la actividad, el pago de alquileres o los avales concedidos a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, Garántia.

Lorenzo Amor ha considerado que los ERTE «han sido fundamentales para evitar despidos», pero ha considerado que no pueden ser «fruto de una negociación constante».