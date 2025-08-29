Los altos precios obligan a los canarios que se quedan de vacaciones en el archipiélago a no salir de su isla En julio son un 3% menos los isleños que se mueven entre las islas, con casi 171.000 | La mitad de ellos se alojaron en su isla de residencia

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 22:51 Comenta Compartir

El encarecimiento de los precios -billetes de avión, hoteles, restaurantes...- ha obligado a los canarios este año a apretarse el cinturón a la hora de irse de vacaciones y elegir las opciones más ajustadas a su presupuesto. De ahí que muchos de ellos hayan optado por quedarse en el archipiélago y más de la mitad de ellos, hayan optado por alojamientos turísticos -apartamentos y hoteles- de su propia isla.

Según los datos de turismo interno de Promotur, los canarios que optaron por pasar sus vacaciones en las islas en julio de este año ascendieron a 170.815 personas. La cifra de por sí supone una caída del 3,2% respecto a hace un año, cuando los canarios que se alojaron en establecimientos de las islas este mes fueron casi 6.000 más, hasta los 176.379.

En Lanzarote crece más de un 250% el número de residentes que este año eligen su isla para pasar las vacaciones en julio

Del total -170.815-, más de la mitad, cerca de 80.000 personas optaron por su propia isla para pasar las vacaciones, con incrementos que en algunos casos llegaron a superar el 250% con respecto al pasado año. Este es el caso de Fuerteventura, donde tres de cada diez residentes que quedaron en Canarias de vacaciones eligieron su isla. 23.141 majoreros se movieron y de estos 7.077 se quedaron en su isla. Los que pudieron viajaron en su mayoría a Gran Canaria (12.409 personas) y a continuación a Tenerife, con 1.947 personas.

También crecen con intensidad, en un 118% respecto al año anterior, los lanzaroteños que se alojaron en su isla en julio. Ese mes salieron de vacaciones 20.950 personas, de las que la mayoría, 13.761 eligieron Gran Canaria mientras que casi 3.000 personas.

Alojados canarios Las islas de La Gomera, La Palma y Tenerife crecen en turistas canarios alojados en julio. La primera gana 2.080 personas, un 35% más; la segunda, 1.400, +39% y la tercera 1.200 (+2%) Pérdida Fuerteventura es la isla que más turistas de otras islas pierde, con casi 4.000 personas menos en julio (-20%), seguida de Gran Canaria con una caída de 6.000 personas (-7%). Lanzorte bajó un 0,8%

Los tinerfeños que eligieron Tenerife aumentaron en un año en un 11%, con 32.773 de un total de 53.770 personas de la isla que se movieron y alojaron en establecimientos turísticos reglados el mes pasado. El 60% eligieron vacaciones en casa.

Una situación similar se dio en Gran Canaria, donde de los casi 50.000 residentes que se fueron por vacaciones dentro del archipiélago casi 36.200 se quedaron en su isla. Se trata del 73%, lo que convierte a los grancanarios en los más apegados a su territorio. Eso sí, Gran Canaria es la única isla que registra un descenso con respecto al año pasado de residentes que se alojan en complejos de la isla, con una caída del 30%. Los otros dos destinos elegidos por los grancanarios el mes pasado y en cifras similares fueron, por este orden, Fuerteventura (4.570) y Tenerife (4.540). En julio, según los datos del Gobierno de Canarias, fueron La Palma y La Gomera las que mejor evolucionan como polo de atracción de turistas canarios. La primera recibió casi 5.000 personas un 39% más y la segunda, casi 8.000, tras crecer un 35% interanual.

Canarias registrará hoy casi 1.300 vuelos en la operación retorno Los aeropuertos canarios registrarán en el día de hoy 1.300 vuelos en el marco de la operación retorno de las vacaciones que arrancó ayer y concluirá mañana domingo. Hoy será el día de más movimientos, con la salida de los que regresan y la entrada de muchos otros turistas que aprovechan septiembre para sus vacaciones. Mañana domingo se prevén 1.247 vuelos en las islas, según los datos que maneja Aena. Entre los tres días se realizarán 3.757 vuelos en las islas, con el aeropuerto de Gran Canaria a la cabeza, tras registrar 1.053 vuelos