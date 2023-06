Arranca hoy la atención presencial de la Renta cuando el 62% de los isleños ya ha cumplido con el fisco

Arranca hoy la atención presencial en oficinas para que los contribuyentes puedan confeccionar y presentar su declaración de la Renta. Este servicio concluirá el próximo 30 de junio, el mismo día que finaliza el plazo para presentar el IRPF. Para poder ser atendido es imprescindible solicitar primero cita previa, que se puede pedir por los teléfonos habilitados por la AEAT (91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas) o bien en su sede electrónica. La cita previa se podrá pedir hasta el 29 de junio.

En cualquier caso, cuando falta un mes para que termine el plazo para hacer la Renta ya han cumplido con el fisco el 62% de los contribuyentes canarios, según los datos facilitados ayer por la Agencia Tributaria. En el archipiélago han presentado el IRPF un total de 636.000 contribuyentes de un total previsto de 1.012.268. En su práctica totalidad -el 82% de las declaraciones presentadas- tienen como resultado a devolver, con un total de 525.135 y por un importe de 427 millones de euros.

Los contribuyentes con declaraciones a ingresar son más remolones. Hasta ahora se han presentado 66.300 por importe de 107 millones de euros. Son solo el 27% de las 242.370 que se prevén a pagar en el archipiélago. Cabe reseñar que al que le salga la declaración a ingresar tiene hasta el 27 de junio, como fecha límite, para hacer la domiciliación bancaria del ingreso (se le carga en cuenta el 30 de junio).

A fecha de ayer, la AEAT había devuelto en Canarias 259 millones a 400.000 canarios.

La campaña presencial convivirá a lo largo de este mes con el plan 'Le Llamamos', de forma que los contribuyentes pueden seguir pidiendo cita si quieren que se les haga la renta por teléfono, con los mismos plazos que la cita presencial (los teléfonos son los mismos que se señalaron antes y se añade el automático 915357326 y el 901121224).

La delegada de la AEAT en Canarias, Carmen Guillén, recordó ayer que las citas se van abriendo cada día, de forma que la persona que entra y ve que no hay cita disponible en la plataforma a la que quiera acudir a hacer su Renta un día concreto no debe preocuparse porque se irán habilitando nuevas citas. Según explica, la AEAT abre las citas de forma paulatina y no de golpe porque se ha comprobado que el 25% de aquellos que la piden con más de una semana de adelanto no acuden.

«No deben preocuparse porque se abren citas todos los días y va a haber cita para todo el mundo que desee utilizar este servicio», asegura la delegada de la AEAT en Canarias.