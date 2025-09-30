Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:25

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 56,34€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 13.00 y las 16.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 356,95€/MWh. La media del día se sitúa en 156,13€/MWh (sufre una subida del 0,58% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 30 de septiembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  2. 2 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  3. 3 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  4. 4 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  5. 5 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  6. 6 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  8. 8 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  9. 9 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  10. 10 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles