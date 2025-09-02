Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:25

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 16.00 y las 17.00 horas, el precio de la electricidad es de 59,51€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 14.00 y las 17.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 20.00 y las 21.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 273,5€/MWh. La media del día se sitúa en 136,22€/MWh (sufre una bajada del 0,53% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 2 de septiembre de 2025 a las 19.18, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  3. 3 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  4. 4 El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros
  5. 5 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino
  7. 7 Un centenar de personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 «Somos un barco de solo mujeres, todas con un fuerte sentimiento de justicia»
  9. 9 ¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?
  10. 10 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles