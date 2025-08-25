Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el martes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:25

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 85,03€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 20.00 y las 21.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 247,93€/MWh. La media del día se sitúa en 158,66€/MWh (sufre una subida del 0,44% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 25 de agosto de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  3. 3 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  4. 4 «Si necesito que tú barras el piso, tu obligación es sacar la basura»
  5. 5 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  6. 6 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  7. 7 Dos bebés y ocho niños, rescatados en un cayuco en Arguineguín
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 25 de agosto
  9. 9 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  10. 10 Los meses con más olas de calor en Canarias son agosto, septiembre y octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el martes

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el martes