«Aguantemos el último tirón, no podemos tirar la toalla ahora»

Decimotercer día de paros. Lo que comenzó con la creencia de que iban a ser unas movilizaciones minoritarias que en poco o en nada iban a interferir en la actividad económica española se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Gobierno, que a duras penas puede aguantar el pulso de los transportitas y va haciendo más concesiones ante la amenaza de una gran crisis que sitúa al país al borde del colpaso.

El Ejecutivo creyó haber cerrado lo que calificó como un «acuerdo histórico», pero falsamente. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, esa organización que la ministra del ramo, Raquel Sánchez, tildó de ultraderecha, mantiene el pulso al Gobierno y continuará sus movilizaciones hasta «la victoria», al más estilo 'Ché' Guevara.

Así lo advirtió este sábado a primera hora de la mañana el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que colgó en la web un emotivo mensaje a modo de arenga para los miles de compañeros que secundan estas protestas (consiguió congregar ayer a unas 10.000 personas frente a la sede del Ministerio de Transporte durante la reunión que mantuvo con la ministra). «Estamos siendo el ejemplo de todo un País [sic, con mayúsculas], no podemos tirar la toalla ahora bajo ningún concepto», proclamó el albaceteño, que rechazó «aceptar limosnas que no nos solucionan nada» y defendió que «si no tenemos la garantía de trabajar para vivir, no hay motivos de arrancar».

Por ello, instó a los miles de transportistas que están consiguiendo paralizar la actividad industrial a no darse por vencidos y continuar con esta lucha hasta el final: «Aguantamos el último tirón porque lo tenemos en la mano», aseguró, al tiempo que se enorgulleció de que «estamos haciendo historia y tenemos que seguir hasta el final, queda el último tirón y hay que demostrar que somos capaces de conseguirlo, porque nunca antes tuvimos la oportunidad que hoy nosotros mismos nos hemos brindado».

En esta misma línea, y con un tono repleto de sentimentalismos, les pidió también que no le dejen solo. «Os pido que no me dejéis solo y que todos seáis Manuel Hernández, solo con nuestra persistencia llegaremos a la VICTORIA», resaltó.

Hernández cargó contra el Gobierno por seguir sin dar respuesta a sus reivindicaciones y reiteró, una vez más, que «las ayudas que quieren dar no es la solución de nada, no estamos luchando para que de manera puntual nos dé un bocadillo».

Quien se ha convertido en un ídolo para muchos admitió que estos paros están conllevando muchos «sacrificios», pero advirtió que ya no se puede «dar marcha atrás» porque se están jugando «trabajar con dignidad». «Todas las batallas tienen heridos, riesgos y, por desgracia, víctimas. Pero nunca se cambió nada sin antes padecer y sacrificar muchas cosas».

Por último, Manolo, como muchos le llaman, instó a mantener el ánimo y la fuerza. «No podemos perder», concluyó.