Los huelguistas mantienen los paros del transporte: «El acuerdo son migajas»

No hay tregua. El acuerdo alcanzado en la madrugada de este viernes entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), principal patronal del sector, no ha sido suficiente para apaciguar a los huelguistas, que han decidido continuar con las manifestaciones previstas para este viernes al no haber formado parte de la mesa de negociaciones.

El presidente de la Plataforma por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, explicaba esta mañana en una entrevista en RNE que el pacto alcanzado no son más que «migajas y propinas», insistiendo en que los paros continuarán hasta que la plataforma, convocante de los mismos, se siente cara a cara con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

«Nadie ha hablado con nosotros, se sientan con la gente equivocada y el conflicto no pasa por un descuento en el precio del gasóleo», ha señalado Hernández. Pese a todo, la bonificación al combustible ha sido una de las principales reivindicaciones dle sector en las últimas semanas, en las que la crisis energética ha llevado a muchas industrias al borde del colapso ante los elevados costes asumidos, que han amenazado con el riesgo de prolongar el trabajo a pérdidas.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el CNTC, al que el Ejecutivo considera el único interlocutor legítimo en el conflicto, incluye (entre otros puntos) una bonificación de 0,20 euros el litro y ayudas directas por 450 millones de euros, con un desembolso total estimado de 1.000 millones de euros para el Estado.

«Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo mas importante, poder cubrir costes de explotacion, pero esto a la patronal no le ientresa», insistía Hernández esta mañana.

«En esa mesa nos están excluyendo por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria, está en manos de la ministra llamarnos y hablar, mientras nos siga dando la espalda estaremos parados», advierte, sin descartar «llegar a Madrid con camiones si la situación continúa así».