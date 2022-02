La OCU advierte de los peligros de invertir en criptomonedas Estos activos digitales tienen un alto riesgo debido a que no existe ninguna institución que los respalde

El dinero digital ha visto incrementado su uso en los últimos tiempos. Con la excusa de la pandemia son pocas las personas que realizan transacciones con dinero físico. Mucha gente se ha lanzado a explorar nuevas maneras de trabajar con su dinero. Es ahí donde entran en escena las criptomonedas. Sin embargo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisa de que estas monedas digitales suponen un peligro elevedo dada su rápida volatilidad y que no existe ningún organismo oficial que las respalde.

La OCU, en un reciente informe sobre el tema de las criptomonedas nos cuenta la historia de José Pascual Benito, quien invirtió 200 euros en una de las múltiples plataformas que se anuncian en internet para comprar los conocidos «bitcoins». Al poco tiempo, asustado por meterse en un mundo que no conocía, pidió darse de baja. Los responsables de la web accedieron a devolverle parte del dinero. Lo peor vino después, cuando José empezó a ser bombardeado todos los días con llamadas desde diferentes teléfonos y plataformas de inversión del Reino Unido

«He tenido que bloquear decenas de números de teléfono y me siguen llegando correos y correos diciéndome que tengo cuentas con miles de euros en bitcoins esperando a hacerme las transferencias correspondientes», afirma este ciudadano de Toledo.

A este respecto la Organización de Consumidores y Usuarios ha decidido vigilar estrechamente cualquier mensaje publicitario sobre esta temática. La OCU subraya que se debe tener «especial cuidado» al manejar este tipo de activos. Se debe conocer muy bien e investigar todo lo posible antes de adentrarse en este mundo.

Hay que señalar que el bitcoin ha perdido la mitad de su valor desde que en noviembre marcó un máximo de casi 70.000 euros. El resto de divisas virtuales se ha comportado de desigual forma. Pero en los últimos tres meses han perdido en su conjunto un billón de dólares de su valor. De ellos, 600.000 millones correspondían al bitcoin.

Los expertos en inversiones aconsejan que siempre que se vaya a realizar cualquier inversión económica, sea del tipo que sea, se sopese muy bien los pros y los contras y se asuma el riesgo que se va a correr. Pero sobre todo no jugarselo todo a una carta y no invertir la totalidad de su capital, sino siempre aquella cantidad que no necesite.

Cuidado con las estafas

Cuando aparece un produccto nuevo en el merado siempre existen personas o grupos organizados que intentan sacar provecho de la desinformación que existe. Por eso la OCU recomienda que, al igual que se debe tener cuidado al invertir en este tipo de producto intangible, también se debe tener ciudado con aquellos que prometen conseguir una rentabilidad elvada al trabajar con criptoactivos.

Las criptomonedas, la nueva fiebre del oro

No es de extrañar que las criptomonedas están en boca de todos. Muchos se han sentido atraidas por ellas ya que no existe un mercado oficial que las regulesinoo que sion los propios usuarios quienes le otorgan el valor. Existen muchas criptodivisas y cada una tiene un valor diferente e función a la demanda. Ese es el peligro, su alta volatilidad, aseguran los expertos.

Para entender el funcionamiento de las criptomonedas debe entender también varios conceptos básicos. El primero es que se basa en una red de ordenadores descentralizada, lo que suponen nodos repartidos por todo el mundo con copias de todas las transacciones que se han realizado. El segundo concepto es el de los mineros, personas que forman parte de los nodos, y que tienen el incentivo de que cada vez que se generan Bitcoins nuevos se reparten entre quienes forman parte de estos nodos.

De esta forma, estos nodos forman una cadena, conocida como la cadena de bloques (o BlockChain, en inglés). Así cualquier transacción es registrada de forma pública en todos y cada uno de los eslabones de la cadena y son los propios usuarios los que «custodian» estos activos.