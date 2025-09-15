Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista del Puerto de Barcelona EFE

El acuerdo comercial con EE UU dinamita las exportaciones europeas con una caída del 4% en julio

Supone un descenso menos acusado que el de julio y las ventas en le conjunto de la UE empiezan a recuperar el ritmo con un superávit de 12.400 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:34

La política comercial de Donald Trump empieza a dar sus frutos. EE UU está importando menos productos europeos que antes del aumento de los aranceles. ... Las exportaciones de la Unión Europea a la primera economía mundial volvieron a caer en el mes de julio, cuando aún no se había rubricado el acuerdo de aranceles entre Washington y Bruselas -lo hicieron el día 27- por el que las ventas de todos los productos de la UE están gravados con un 15%, según las estimación publicada por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE). Concretamente, las exportaciones alcanzaron los 44.153 millones de euros, un 4,4% menos respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones crecieron en 31.229 millones, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2024.

