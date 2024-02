700.000 pequeños y medianos negocios cerraron en pérdidas en 2023

El 26% de los pequeños y medianos negocios han facturado menos en 2023 que en 2022, frente a un 47% que ha facturado más. Además, el 23% de estos negocios cerró el ejercicio 2023 con pérdidas, frente al 64% que lo cerró con beneficios, según los datos obtenidos por el Barómetro de la gA.

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha llevado a cabo durante la semana del 5 al 9 de febrero un nuevo Barómetro de la gA, a través de la consulta que lleva a cabo entre los 6.000 Gestores Administrativos (gA) ejercientes. El volumen de contestaciones permite ofrecer una elevada fiabilidad de los datos obtenidos, asegurando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del +- 5%. La consulta realizada se basa en información sobre los pequeños y medianos negocios, exclusivamente.

En opinión de Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, «seguimos con más de 700.000 negocios en pérdidas, 600.000 con serios problemas de liquidez, y unos 700.000 negocios que han incrementado su endeudamiento el pasado año, el mismo número de negocios que el pasado año facturaron menos que en 2022. Y aunque se ha reducido el porcentaje de negocios que operan «fuera del sistema», hasta un 12%, sigue siendo un número elevado y un dato tremendamente negativo»

Un 39% de los negocios ha reducido el endeudamiento durante el pasado año, frente al 26% que lo ha incrementado. En torno a 600.000 pequeños negocios continúan con serios problemas de liquidez, lo que ha supuesto que, al menos, el 12% de los negocios estén funcionando «fuera» del sistema. En esta ocasión, se consultó sobre la existencia de negocios que no «declaran» todos los salarios que pagan, y el resultado es que el 5% de los negocios cuentan con algún salario que no lo está.

Según el Barómetro de la gA, el 7% de los negocios existentes se han creado durante el pasado año. De estas nuevas constituciones, el 6% (0,42% del total de negocios) procede de empresarios que tuvieron un negocio con anterioridad y lo tuvieron que cerrar a consecuencia de la pandemia.

Otro de los datos significativos que arroja el Barómetro es que el 13% de los negocios han solicitado Fondos Europeos Next Generation; el 76% ha obtenido ya una respuesta positiva, frente a un 6% a los que se les han denegado los fondos. Un 17% de los negocios que solicitaron los fondos están esperando resolución.

EL 56% de los Gestores Administrativos reconocen que cuentan con clientes que hubieran necesitado solicitar Fondos Next Generation, pero que no lo han hecho bien por falta de información transparente (55%, se podían elegir varias respuestas), bien porque consideran que los trámites son muy complicados (45% o bien porque no cumplían con los requisitos exigidos (38%).

Cabe destacar por último que el 64% de los gA considera que 2023 fue un buen año para los negocios. De estos, el 34% cree que 2024 va a ser mejor, el 41% cree que será igual al 23, y el 25% piensa que el año 2024 va a ser peor.

El 36% de los gA considera que 2023 ha sido malo. De ellos, el 17% cree que el 2024 va a mejorar, el 39% piensa que va a ser igual y el 44% opina que 2024 será peor.

«La mayoría de mis compañeros considera que 2023 ha sido un buen año», continúa Santiago, «pero los problemas de liquidez son persistentes y se incrementa el endeudamiento de muchos de los negocios, en el mismo porcentaje de negocios que han facturado menos. Creo sinceramente que el nivel de resistencia de muchos de ellos se ha alcanzado ya y que 2024, con las incertidumbres que se nos están planteando, puede ser la puntilla para muchos de ellos».

El presidente de los gA cree que «debemos centrarnos en proponer soluciones para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza, en torno al 20/25%, pues en caso de desaparecer muchos trabajadores irán al paro». «Ojalá que el optimismo de muchos de mis compañeros de que 2024 será mejor se cumpla y que alguien coja las riendas de los que están mal heridos y podamos recuperar a la mayoría», concluye Fernando Santiago.