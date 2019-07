Zuleima, una judoka olímpica en Bakú

Tiene solo 16 años y la judoka teldense Zuleima Falcón Sánchez ya puede decir que es olímpica. Hoy parte rumbo a Bakú (Azerbaiyán), la sede este año del Festival Olímpico de la Juventud Europea de Verano, una competición bienal en la que se medirán al más alto nivel más de 3.500 atletas de 48 países europeos del 21 al 28 de julio. Ha sido convocada por la selección española y lo afronta «muy contenta, con mucha ilusión». Se ha preparado a conciencia, como hace con todo lo que hace, de ahí que confiesa que aspira a todo. «Voy con las expectativas muy altas, creo que trabajando bien y haciéndolo todo perfecto, y dándolo todo podemos llegar muy alto».

De sus palabras y de su semblante, sonriente, no se desprende miedo escénico. Antes al contrario, se la ve segura. «Trato de estar segura de mí misma, solo así puedo tomar las decisiones correctas en cada momento; si no tienes la cabeza bien amueblada en este deporte, no puedes llegar a conseguir medalla», apostilla esta laureada deportista, criada en La Montañeta, en El Calero. A esta convocatoria para las FOJES de Bakú 2019 hay que sumarle tres medallas nacionales, las dos últimas de este año, una como subcampeona de España Cadete y otra como tercera de España Junior, todo un mérito dado que se midió a judokas de una categoría superior a la suya, de hasta 20 años. También se quedó quinta en la Copa Europea de Fuengirola de 2019. Le gustaría tener más títulos canarios, pero por su nivel acaba rankeada en posiciones que solo le permiten competir a nivel nacional. Además, ya ha combatido en Portugal, Polonia, Italia o Rusia.

Un palmarés tan brillante es indudable mérito suyo, de su constancia y de su esfuerzo. «Cuando te metes en competición a niveles altos es un sacrificio, la verdad. Tienes que dejar muchas cosas de lado, te comprometes a unos entrenamientos muy altos y eso además tienes que combinarlo con estudiar, así que al final dejas la vida social un poco de lado», apunta Zuleima. Pasa ahora a segundo de Bachillerato y su meta es dedicarse al mundo de la docencia. Pero Zuleima también reconoce lo mucho que ha contribuido para la consecución de todos esos títulos el trabajo, la disciplina, el buen hacer y las técnicas que le ha inculcado su entrenador, Jorge Hernández Santana, y con él, el equipo en el que ella entrena, el Judo Club Las Nieves-Akari. Aquí se forman y entrenan unos 60 judokas, desde infantil hasta senior, una labor seria y comprometida con este deporte que no solo se ha visto reflejada en los triunfos de Zuleima, sino también en los de otros de sus miembros. «El éxito radica en el trabajo día a día», subraya Jorge Hernández.

«Empecé con 6 años», rememora Zuleima. «Mi madre me dijo que tenía que hacer algo por las tardes, empezó como una actividad extraescolar, fue ella la que me metió en judo, me dijo vamos viendo si te va gustando. Y me entró por los ojos, desde los 6 años sigo en el judo». Y es que uno de sus fuertes es la constancia. Dice su entrenador de ella que «siempre tiene una sonrisa aunque el entrenamiento sea muy duro». A Zuleima le cuesta decir cuáles son sus puntos fuertes. Está visto que le gusta mucho más demostrarlos sobre el tatami, cuando compite. Lo que sí tiene claro es lo que significa este deporte para ella. «Lo que más me gusta es lo que te transmite, mucho respeto y humildad, y te ayuda a organizarte. Es casi como una forma de vida, te ayuda a despejarte de los problemas».

Si a todo eso le suma luego el ambiente del club, que Zuleima tiene como una «gran familia», va todo más rodado. «Aquí hay mucho cariño, gracias a todos y cada uno de los que lo componen estoy donde estoy». Así pues, de alguna manera, todos estarán estos días con Zuleima en Bakú. Sus éxitos serán los del club y también los de Telde.