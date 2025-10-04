El 'Zorro Rosa' tiñe Expodeca 2025 de solidaridad El equipo canario del 'Dakar por la Vida' se ha vuelto a convertir en uno de los grandes atractivos en la segunda edición de la feria

Si en la primera edición de la Exposición y Feria de la Actividad Física y el Deporte Canario, celebrada en en Infecar de Las Palmas de Gran Canaria, «triunfó el 'Elefante Rosa'». Esta ocasión, según recoge el comunicado de prensa, «el Toyota y su llamativo color rosa han sido uno de los grandes atractivos» de la jornada inaugural de la segunda edición en el Recinto Ferial de Tenerife.

El equipo canario del 'Dakar por la Vida' se ha vuelto a convertir en uno de los grandes atractivos de Expodeca en su segunda edición.

En esta ocasión, ha tomado con éxito el testigo el 'Zorro Rosa', en la jornada de inauguración en el Recinto Ferial de Tenerife, donde su llamativo color rosa y el punto azul «han cumplido con creces» a la hora de atraer la atención de los aficionados y propagar su mensaje de concienciación sobre la necesidad de realizar controles preventivos para detectar la posible presencia de cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres.

En un evento «de tal magnitud» no podía faltar la presencia del piloto canario, Rafa Lesmes y la presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, quienes atendieron a todos los aficionados y autoridades que acudieron para conocer al nuevo miembro de la familia, el 'Zorro Rosa', al stand del Dakar por la Vida, en una jornada «intensa y gratificante» para todo el equipo canario.

De Marruecos a Expodeca

Mismo proyecto, diferente reto. El 'Zorro Rosa' llega a la feria del deporte tras su preparación en el Rally Africa Classics, con arena del desierto incluida.

«Es un nuevo desafío que afrontamos con ilusión, en el Dakar 2026 queremos adaptarnos a la categoría, y el siguiente intentar pelear para estar en el podio de la general, es un reto muy importante», señala el veterano Lesmes. El piloto grancanario Rafa Lesmes, quiso recordar que estarán «tres días en el Recinto Ferial en el stand de la Fundación Canaria Carrera por la Vida», aprovechando para «invitar a todos los aficionados al deporte a que participen en la Carrera por la Vida que se celebrará el 30 de noviembre».

En opinión de Brigitte Gypen la segunda edición de Expodeca está «resultando ser un éxito, ha acudido muchísima gente y por esa razón es una nueva plataforma para llegar a muchísima gente con nuestro proyecto en conjunto Carrera por la Vida – Dakar por la Vida y nuestro objetivo principal que sigue siendo la detección precoz del cáncer de mama en hombres y mujeres».

«Deporte y salud siempre van juntos hoy más que nunca y desde la Fundación lo tenemos claro desde hace varios años, con proyectos de natación, yoga, de diferentes tipos de disciplinas deportivas y en este sentido el Dakar por la Vida es fundamental porque nos permite llegar a una cantidad de público enorme, local e internacional», recordó.