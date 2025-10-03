El pickleball, gran atractivo en ExpoDeca2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Cerca de 70 jugadores se han inscrito para participar este fin de semana en la II edición del Campeonato de Canarias de pickleball, organizado por la Federación Canaria de Tenis dentro de ExpoDeca 2025. En una pista portátil de última generación, ubicada en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, se disputarán las semifinales y finales de las diferentes categorías en competición: dobles masculino y femenino, individual masculino y femenino y mixta. Estas eliminatorias finales se jugarán el domingo, mientras que los partidos previos tendrán lugar en el Centro Deportivo Santa Cruz Ofra entre la tarde del viernes y todo el sábado.

Este segundo campeonato de Canarias tiene como aliciente que los ganadores de las categorías dobles masculino y femenino conseguirán una invitación para participar en el Gran Canaria Open 2025, prueba puntuable del circuito oficial de pickleball de la Real Federación Española de Tenis que se disputará en la isla entre el 27 y el 30 de noviembre.

Gran Canaria será sede la última prueba de la temporada de un novedoso circuito nacional que este año ha recorrido ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona y Alcobendas.

Los mejores jugadores de pickleball se jugarán en la Isla los últimos puntos de este circuito y con ello la confección de los equipos nacionales de cara a las competiciones internacionales. Los partidos previos se jugarán en el Club Conde Jackson de Las Palmas de Gran Canaria y las semifinales y finales en una atractiva pista central que se situará en la avenida de la playa de Las Canteras.