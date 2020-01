Un sinsentido que provoca «malestar»

El IID, presidido por el consejero socialista Francisco Castellano, recordó ayer «que la fecha prevista para la celebración del Gran Canaria Maratón 2020 es el día 15 de noviembre, tal y como ya anunció en octubre del pasado año, momento en el que también se señaló que la prueba reina del atletismo en Gran Canaria adjudicará su organización mediante una licitación pública, en estos momentos en fase de redacción, y que culminará su proceso en el primer trimestre de este año. Ante esto el IID no entiende las informaciones que se empeñan en promulgar un cambio de fecha de la prueba sin que este extremo haya sido anunciado por el Cabildo de Gran Canaria». La nota reitera la fecha anunciada en octubre, pero añade a continuación un aspecto que ha sido catalogado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el también socialista Aridany Romero, como «sorprendente». El IID comunica que «no es ajeno a informaciones periodísticas y anuncios en redes sociales que señalan la programación de la LPA Night Run para la fecha del 14 de noviembre de 2020, un día antes de la prevista para el Gran Canaria Maratón, hecho éste que se produce en el ámbito público y que está siendo valorado por el IID. En estos momentos, el Cabildo de Gran Canaria no tiene una comunicación oficial de la LPA Night Run que anuncie sus intenciones y que justifique un cambio de fecha a un día antes de la fecha programada en 2020 para la Gran Canaria Maratón, algo que sorprende a esta institución dado que es una prueba que habitualmente cuenta con el patrocinio del IID».

El comunicado añade que el IID ha hecho gestiones ante la cercanía de fechas con el Maratón de Tenerife y analiza la celebración del maratón de la LFP en mayo. Para finalizar indicando que «en estos momentos no existe inacción del IID con respecto a la Gran Canaria Maratón y se estudian todos los factores y elementos que posibiliten la consolidación y el fortalecimiento en el futuro» de la prueba.

En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no salen de su asombro ante el comunicado emitido ayer por Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo. Se desconoce cuál es la intención del mismo, pero Aridany Romero, concejal de Deportes, ha sido muy claro: «El comunicado del IID me ha sorprendido y disgustado y quebranta las relaciones entre instituciones, algo que nunca había sucedido. En relación al desconocimiento de que la Binter LPA Night Run se celebre el 14 de noviembre, debo decir que el 4 de diciembre, en el despacho del consejero y ante la presencia de otro miembro del gobierno insular, le anuncié la fecha y en esa reunión se dijo que el Gran Canaria Maratón pasaba a enero de 2021. Y el 10 de enero, de acuerdo con el promotor de la LPA Night Run, anunciamos oficialmente la fecha de la edición 2020», afirma de forma tajante.

El concejal añade que «el Cabildo no puede comportarse como un elefante en una cacharrería. Lo de las fechas las acordé yo con él, y repito con la presencia de otra persona del gobierno insular. El tono empleado en la nota emitida es impropio y quiero matizarle que el Cabildo no patrocina la LPA Night, la subvenciona, y que el único que en la rueda de prensa de presentación del maratón de LaLiga dijo que ésta si no cumple con una serie de requisitos estaría en el aire fue el Ayuntamiento».

«Yo pacté con él las fechas», reitera el concejal.