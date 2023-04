Vuelven los fantasmas a la UD (0-1)

La UD Las Palmas sufrió otro nuevo tropiezo en casa (0-1). Los largueros esta vez se aliaron con un Oviedo que se llevó los tres puntos del Gran Canaria con un juego poco vistoso pero efectivo. Pimienta volvió a repetir once inicial solo con un pequeño matiz en la banda izquierda; Sergi Cardona por Enrique Clemente. Pero no le sirvió de mucho al catalán, ya que a pesar de las numerosas bajas del conjunto asturiano, los amarillos no serían capaz de puntuar.

En los primeros compases del choque, se vio a una UD fiel a su filosofía de juego, siempre con el balón en su poder y el guión es el que se esperaba. La sala de máquinas carburaba y con paciencia elaboraban jugadas de peligro, aunque la primera ocasión tardaría en llegar debido a la alta línea de presión del Oviedo. Corría el minuto 21 cuando el francés Enzo Loiodice filtraba un exquisito balón a Sandro Ramírez, y este disparaba raso al centro de la portería defendida por el meta Braat, que despejó con los pies. El conjunto de Álvaro Cervera se defendía con uñas y dientes ante el fútbol de toque, pero poco profundo, de la UD. Ampliar En el 27 de la primera, tras una jugada combinativa de los amarillos, el balón cayó en los pies de Sergi Cardona que con un caño increíble caño sobre su rival termina disparando flojo a portería. Acto seguido, el Oviedo salía al contragolpe y, de cabeza, Viti lo intentaba ante Valles. En el minuto 35, se vería una buena jugada en solitario de Marc Cardona, que tras marcharse de su adversario, la pondría atrás para que algún compañero la empuje. Lástima que no llegara nadie. Por su parte, la magia de Borja Sánchez en el centro del campo, metía el miedo en el cuerpo a la UD cuando tenía la bola. Sin embargo, al descanso se llegaba con el empate a cero inicial y sin grandes ocasiones. Tras el intermedio, Pimienta agitaba el banquillo para que, como sucediera en Albacete, Marvin entrara al campo por Álex Suárez. Buscando mucha más frescura y profundidad por la banda derecha de los amarillos. Pero lo cierto es que la segunda mitad comenzó con un Oviedo mejorado en ataque. El paso por vestuarios sentó bien a los asturianos, ya que salieron con más mordiente y valientes de cara a portería. En el minuto 56, Saúl Coco se encontraría con un caramelito en el punto de penalti tras un saque de esquina, pero su disparo se marcharía fuera por muy poco. Ampliar Unos minutos más tarde, de nuevo el incisivo Sandro lo intentaría desde lejos, pero su disparo se iría desviado. El Oviedo trató por activa y por pasiva de cazar a la UD a la contra pero no lo conseguían. Al tiempo que Pimienta daba entrada a Pejiño y Kaptoum poniendo toda la carne en el asador. Salieron Enzo y Jiménez. En el 69 llegaría la más clara de todo el partido para la UD, un zapatazo desde fuera del área de Sergi Cardona que se estrellaba en el larguero. El varapalo para la UD llegaría en el minuto 72, el gol del Oviedo tras una gran jugada de Viti por banda para ponérsela en bandeja a Borja Sánchez. Jonathan Viera, que cumplió 250 partidos como amarillo, estuvo desaparecido en combate. En los últimos minutos entraba Moleiro por Marc Cardona y Loren por Mfulu, todos en busca del empate. Sin embargo, otro larguero privaría a la UD de tan siquiera empatar el choque, esta vez de Moleiro. Con más corazón que cabeza, la UD lo intentaría pero no sería suficiente. Dura derrota de los amarillos que dan una de cal y otra de arena a su afición.