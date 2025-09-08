¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?

Recibirá este viernes a la Real Sociedad B, en el Estadio de Gran Canaria, en compromiso correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:54

La UD tratará de volver a la senda de los triunfos, tras dos jornadas consecutivas sin ganar, con el partido que, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, le medirá el próximo viernes a la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria.

El partido se jugará a partir de las 19.30 horas y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV y, como es habitual, también podrá seguirse por CANARIAS7.es, que ofrecerá la mejor previa así como el minuto a minuto con todos los detalles que depare la confrontación.