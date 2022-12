Vitolo se rompe: «Hay gente crítica, que no entiende nada, pero tampoco lo entiendo yo»

Vitolo se ha roto. El jugador de la UD Las Palmas, que este domingo volvió a caer lesionado en el partido en casa contra el Albacete, ha utilizado su perfil de Instagram para desahogarse ante la mala racha física que soporta desde hace un tiempo y que no le está permitiendo acumular minutos en el campo; en definitiva, jugar.

«No puedo decir otras palabras. Lo estoy intentando, estoy trabajando, estoy entrenando y me estoy dejando todo lo que tengo por volver a sentirme jugador», arranca su publicación.

«Como todos saben ayer volví a sentir unas molestias que me apartaron de lo que más me gusta en esta vida, jugar al fútbol. Sé que hay gente crítica, que no entiende nada, pero tampoco lo entiendo yo. Mis compañeros son testigos de que me dejo todo en los entrenamientos y mi familia de que me cuido como el que más para volver a estar sobre el césped como hace años y no está siendo posible».

El futbolista ha asegurado que no dejará de luchar, especialmente por sus hijos: «No quiero dejar esto sin que ellos puedan verme feliz de nuevo».