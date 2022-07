Lo de Vitolo se ralentiza y podría no viajar el miércoles a Málaga fútbol En la UD se mantiene la certeza de que la operación «se hará», pero los tiempos del Atlético obligan a guardar más paciencia de la esperada

Vitolo jugará en la UD Las Palmas la próxima campaña. No hay quiebra alguna en esta certeza que se maneja en Pío XII y con sólidos argumentos, atendiendo al compromiso del jugador y a los indicativos que tiene el presidente, quien no dudó la semana pasada en adelantar, de manera oficiosa, su regreso. «Está cerrado», especificó en su comparecencia ante los micrófonos de Onda Cero días atrás. Pero el estado de optimismo no quita que se hayan descuadraro un tanto los planes previstos con el futbolista internacional.

Para empezar, salvo viraje de última hora, no podrá viajar con el resto de la expedición este miércoles a Málaga para iniciar la concentración estival en Mijas. Era intención que Vitolo, todavía convaleciente de la operación de rodilla a la que se sometió a final de junio, cirugía menor al tratarse de una artroscopia, pudiese estar desde el principio con sus compañeros mientras afinaba su puesta a punto. Pero el tiempo se echa encima y, ante «la falta de noticias desde el Atlético de Madrid», como deslizan en la UD, la operación, «que se hará», va a demorarse más de lo previsto, hasta el punto de impedir a Vitolo ser uno más en el grupo de manera inmediata.

Vitolo lleva varios días en la isla aguardando novedades y con la tranquilidad de que su futuro a corto plazo pasa por una cesión en la UD hasta junio. De hecho, está utilizando las instalaciones de Barranco Seco y ha requerido de los servicios de personal del club, como el readaptador Andrés Pérez, como muestra de que, además del trato de cortesía y afecto que nunca ha perdido con la entidad, y a se ve como miembro del vestuario que adiestra García Pimienta. Él también pensaba que a estas alturas del calendario ya se habría procedido a su puesta de largo, pero los tiempos que marca el Atlético exigen más paciencia y se impone dilatar los plazos.

Cuestión de prioridades

Mientras que para la UD Vitolo es un asunto de alta prioridad, por la importancia estratégica que va a tener en el nuevo proyecto, en el caso del Atlético no figura, ni mucho menos, en las primeras carpetas. De ahí el contraste que hay entre su casa, en la que le esperan de regreso con los brazos abiertos y máximo interés, con la entidad propietaria de sus derechos federativos, en la que nunca enraizó y ahora lo contempla como excedente al que encontrar salida.

Negocio ruinoso después de invertir casi 40 millones de euros en el pago de su cláusula de rescisión al Sevilla en el verano de 2017 y con una cesión reciente al Getafe del todo nefasta tanto para el propio Vitolo, degradado como suplente habitual, como para el propio club colchonero, que vio como se devaluaba más su cotización.

La solución pactada de que Vitolo vuelva a sus orígenes, aunque sea a costa de jugar en Segunda, se ve como una oportunidad única para él, camino ya de los 33 años y con necesidad de volver a recuperar sensaciones lo antes posible. Una nueva temporada como la que ha vivido en el curso 2021-22, apenas 7 partidos oficiales, podría lapidar su carrera. En la UD esperan que a lo largo de la semana se reactive todo y se pueda proceder a la confirmación de su fichaje.